Nazione, Castrovilli massima cautela per averlo al top: in settimana il parere dei medici 

La Fiorentina utilizza la massima cautela per avere Gaetano Castrovilli al top della condizione. È passato tanto tempo dall’infortunio di Marassi, tutto però dipende dalla visita che il numero 10 Viola farà in settimana. Il parere dei medici porterà ad una decisione, ritorno in campo o meno. Difficilmente però verrà convocato per il Venezia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CASSANO CONTRO COMMISSO: “SU VLAHOVIC HA SBAGLIATO, FATTA AMERICANATA. AUTOGOL PER LA FIORENTINA”