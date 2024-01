Nazione, Brekalo-Dinamo? Il caos, trattativa inceppata. Lui e la Fiorentina sono spazientiti

Ieri è stata una giornata pazza per il mercato della Fiorentina. Nella tarda serata si è inceppato bruscamente anche il trasferimento di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Stavolta non per volontà del club viola, ma per il caos che regna alla Dinamo, incerta se cambiare o meno allenatore dopo l’ultima sconfitta. Il calciatore era già pronto per partire ma non sono mai arrivati alla Fiorentina i documenti firmati. Vedremo come finirà questa telenovela, con il club viola e lo stesso Brekalo comprensibilmente spazientiti. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, KOUAME NON TORNA A FIRENZE