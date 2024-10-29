Nazione: “Bove il presente ed il futuro della Fiorentina, che intuizione di Pradè. Il prezzo del riscatto sembra poco”
Pradè ha colto al volo l'occasione di strapparlo alla Roma
Ci aveva sperato di vivere una serata così. Perché Edoardo Bove teneva tantissimo a fare una prestazione solida contro la 'sua' Roma. Ma mai avrebbe pensato di sfornare una partita di questo livello, rasentando la perfezione. Anche nel controllo delle emozioni e come un turbine si sono affollate nel cuore e nella mente dopo la rete che ha affondato definitivamente le speranze giallorosse. Una scarica di adrenalina che Edo ha gestito con consumata esperienza: mani basse, sguardo rivolto ai suoi nuovi tifosi, con le spalle a quelli vecchi che hanno capito il momento.
Già, adrenalina, come il messaggio, non troppo criptico che il Diego Tavano, agente del numero 4 viola, ha vergato ha vergato sui social: «Adrena-Lina» e relativa emoji, con la mano davanti alla bocca. Un chiaro segnale indirizzato a Lina Souloukou, la ex Ceo e Gm della società dei Friedkin. Quella che evidentemente ha concorso più di altri alla partenza di Bove. E Pradé non si è lasciato sfuggire l'occasione, prendendo in prestito il centrocampista e fissando un riscatto che ad oggi pare molto inferiore al reale valore del giocatore: dieci milioni di euro. Edo non rinnegherà mai il suo passato recente e remoto. Ma è ben deciso a colorare il suo presente e futuro di viola. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/rigano-elogia-kean-e-pazzesco-centravanti-vero-bravo-palladino-ad-aspettarlo-un-po-mi-somiglia/274549/