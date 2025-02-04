Labaro Viola

Nazione: “Bove farebbe di tutto per giocare questa partita. Dopo il ricovero, Edo ha scelto di tornare alla normalità”

Il malore del 1° dicembre ha lasciato interrogativi sulla sua carriera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 08:33
Nazione: “Bove farebbe di tutto per giocare questa partita. Dopo il ricovero, Edo ha scelto di tornare alla normalità” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Bove
Condividi

Edoardo Bove darebbe qualsiasi cosa per essere in campo nel recupero contro l'Inter, ma dovrà ancora una volta accontentarsi della panchina. Il malore del 1° dicembre ha segnato la sua carriera, lasciandolo con interrogativi senza risposta su cosa sarebbe successo se tutto fosse andato diversamente. Dopo le analisi mediche e il periodo di ricovero, Bove ha scelto di tornare alla normalità, tra allenamenti al Viola Park, studio e momenti di svago a Firenze.

Ieri era a Rotterdam per sostenere l'amico tennista Flavio Cobolli, mentre di recente è stato visto alla libreria Odeon, ispirato dalla frase di Lorenzo il Magnifico: "Chi vuol esser lieto sia: di doman non c'è certezza." Un motto che rispecchia il suo spirito, nonostante le difficoltà. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-cessione-di-comuzzo-a-giugno-si-ma-alla-juventus-ghilardi-piace-alla-fiorentina/287567/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok