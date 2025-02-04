Nazione: “Bove farebbe di tutto per giocare questa partita. Dopo il ricovero, Edo ha scelto di tornare alla normalità”

Il malore del 1° dicembre ha lasciato interrogativi sulla sua carriera

Edoardo Bove darebbe qualsiasi cosa per essere in campo nel recupero contro l'Inter, ma dovrà ancora una volta accontentarsi della panchina. Il malore del 1° dicembre ha segnato la sua carriera, lasciandolo con interrogativi senza risposta su cosa sarebbe successo se tutto fosse andato diversamente. Dopo le analisi mediche e il periodo di ricovero, Bove ha scelto di tornare alla normalità, tra allenamenti al Viola Park, studio e momenti di svago a Firenze.

Ieri era a Rotterdam per sostenere l'amico tennista Flavio Cobolli, mentre di recente è stato visto alla libreria Odeon, ispirato dalla frase di Lorenzo il Magnifico: "Chi vuol esser lieto sia: di doman non c'è certezza." Un motto che rispecchia il suo spirito, nonostante le difficoltà. Lo riporta La Nazione.

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