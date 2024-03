Nazione, Bonaventura vuole la Fiorentina e viceversa, le possibilità di rinnovo si alzano 

In casa Fiorentina si inizia a organizzare il futuro. Alcuni casi “spinosi” dovranno essere gestiti e a pensarci ci sarà la nuova coppia viola Pradè-Burdisso che agirà nel ricordo di Joe Barone. Importante sarà capire cosa farà Giacomo Bonaventura. L’ex Milan è uno dei leader di questa squadra e la Fiorentina dovrà capire i margini di un rinnovo, che a gennaio sembrava compromesso.

Il rapporto tra il giocatore e la città non è stato mai messo in discussione e per questo motivo, un suo rinnovo sarebbe un ottimo modo per dare compattezza e continuità all’ambiente. Ad oggi quindi, le possibilità che Bonaventura rinnovi il contratto sono sempre più elevate. Lo scrive La Nazione.

