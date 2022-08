Nazione: “Bonaventura da 6,5, è il migliore. È il più concreto ed anche il più motivato nel finale”

La buona stoffa del centrocampista fa la sua figura anche nell’outlet di una partita frenetica. Il match contro Bandinelli è molto fisico, ma anche tecnico: Jack nei suoi cenci è un bel vedere per come difende il pallone e scannerizza i movimenti dei compagni. La prestazione non è indimenticabile all’interno del gran ruminare dei viola, ma Bonaventura è quello più concreto: ci si aspetta sempre qualcosa da lui. C’è un destro che non passa lontano dal palo (ma neanche vicinissimo) e anche nel finale è quello che sembra più motivato. Bonaventura da 6,5. Lo scrive La Nazione.

