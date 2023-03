Nazione, Biraghi ha recuperato, sta meglio. Milenkovic è ok. Sottil aumenterà il minutaggio 

Il programma originario della Fiorentina prevedeva una seduta di allenamento anche domenica mattina. In realtà dopo la bella gara contro il Milan, Vincenzo Italiano ha concesso una giornata libera ai suoi calciatori. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio per iniziare a preparare la partita di Conference League contro il Sivasspor. Oggi è prevista una sessione mattutina, domani la consueta vigilia delle sfide europee. Volti finalmente distesi e sereni e, al di là di Terzic che ne avrà per qualche settimana, il gruppo è al completo.

Anche Cristiano Biraghi – uscito anzitempo sabato sera un po’ affaticato – sta bene e si è allenato con i compagni. Stesso discorso per Nikola Milenkovic, che avrebbe potuto già giocare contro il Milan ma che Italiano ha voluto preservare per le prossime partite. Il centrale serbo dovrebbe essere uno dei sicuri titolari per la sfida di giovedì sera. Chi invece è destinato ad aumentare i minuti nelle gambe è Riccardo Sottil, entrato sabato nel finale dopo oltre cinque mesi di stop. Nel reparto degli esterni offensivi c’è abbondanza, ma il suo strappo bruciante nei primi metri non ce l’ha nessuno. Ed è un’arma che Italiano vuole avere al più presto a disposizione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SQUADRA CHE HA GUADAGNATO DI PIÙ DAI SUBENTRANTI: HANNO PORTATO 11 GOL