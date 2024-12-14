Nazione: “Biraghi-Fiorentina, voglia di serenità. Si allenerà in gruppo. Nessuna risposta pubblica all’agente”

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'agente al Viola Park

Quel che invece resta confermato è l'addio a gennaio di Biraghi. La Fiorentina non risponderà pubblicamente all'agente (è previsto un confronto al Viola Park nei prossimi giorni). Per il rispetto e per il vissuto che ha Biraghi con la maglia viola il rapporto dovrà chiudersi in modo sereno. L'esterno si allenerà regolarmente col gruppo in queste settimane, sarà Palladino a deciderne convocazioni e impiego. Infine Parisi. Nessuna cessione all'orizzonte. Resterà come vice Gosens almeno fino al termine della stagione. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-variabile-palladino-la-societa-a-gennaio-potrebbe-non-intervenire/280789/