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Nazione: Benassi, il jolly ritrovato. Ora è pronto a riprendersi il posto da titolare?

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul ritorno in campo di Benassi. Con i 90 contro il Cittadella si è ripreso il ruolo che gli competeva e sembra essere risalito nelle gerarchie di Montella. Già...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 09:47
Nazione: Benassi, il jolly ritrovato. Ora è pronto a riprendersi il posto da titolare? - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione in edicola oggi si sofferma sul ritorno in campo di Benassi. Con i 90 contro il Cittadella si è ripreso il ruolo che gli competeva e sembra essere risalito nelle gerarchie di Montella. Già dalla prossima gara potrebbe partire titolare, al posto di Badelj. La viola ritrova dunque il jolly che era tanto mancato nella prima parte di stagione.

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