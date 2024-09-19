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Nazione: “Beltran rischia di arenarsi, Palladino non sa in quale ruolo schierarlo. Non ha trovato la sua posizione in campo” 

La Fiorentina per prendere Beltran l'anno scorso ha speso 18 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2024 08:54
Nazione: “Beltran rischia di arenarsi, Palladino non sa in quale ruolo schierarlo. Non ha trovato la sua posizione in campo”  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lucas Beltran è uno dei temi principali in casa Fiorentina, soprattutto da quando Raffaele Palladino non sembra considerarlo elemento centrale della sua squadra. E gli 0 minuti contro l'Atalanta sembrano non lasciare dubbi.

Molti lo vedono come attaccante, altri come seconda punta o trequartista ma la verità è che l'argentino ancora non sembra aver trovato la sua collocazione in campo. In questo modo rischia di arenarsi in un limbo davvero scomodo per lui, ma anche per la Fiorentina stessa che non vuole perdere un investimento pari a 18 milioni di euro. Lo scrive La Nazione. 

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