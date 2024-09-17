Nazione: “Beltran non è un caso ma è fuori dai radar di Palladino. È l’alternativa a Kean?”

Beltran non è ancora un caso ma...

Beltrán non è ancora un caso, ma ha sorpreso molti vedere che al 62' della partita Palladino ha sostituito Colpani con Ikoné anziché con l'argentino, che sembrava più adatto a supportare Kean in attacco. Palladino ha spiegato che ha mantenuto Kean in campo per la sua efficacia nell'attaccare in profondità, e ha sottolineato che Beltrán si sta allenando bene e sarà utile in futuro. Tuttavia, sembra che l'argentino sia visto come un'alternativa a Kean, il quale sta vivendo un momento eccezionale. Le prossime partite saranno decisive per il ruolo di Beltrán. Lo riporta La Nazione.

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