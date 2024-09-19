Nazione: “Beltran, Kayode e Parisi, la Fiorentina ha 60 milioni in panchina. Qual è il motivo?”

Questi calciatori possono essere un'opportunità per la Fiorentina oppure un problema

Circa 60 milioni di euro sono "fermi" sulla panchina a causa del poco impiego di tre giocatori: Beltran, Kayode e Parisi. Questi tre, rispettivamente un attaccante, un difensore emergente e un esterno versatile, sono stati utilizzati raramente finora, sia come titolari che come sostituti.

Le ragioni potrebbero essere tecniche, legate al turnover con l'arrivo delle partite di Conference League, oppure per una mancanza di fiducia dell'allenatore. Questa situazione potrebbe diventare cruciale per il futuro della stagione della Fiorentina, rappresentando un'opportunità o un problema, a seconda degli sviluppi. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-e-stato-gudmundsson-in-estate-a-rifiutare-linter-non-il-contrario/268816/