Nazione, Belotti l’ideale per la causa Fiorentina: non ha spazio alla Roma, valutazioni in corso

L’incrocio con la Roma darà la possibilità ai dirigenti viola di incontrare quelli giallorossi per capire la situazione di Andrea Belotti. Calciatore che non ha trovato in giallorosso lo spazio che sperava e che potrebbe far comodo alla causa viola visto anche il lungo infortunio di Cabral (si parla di almeno 4-5 settimane di stop, il timore è che possa saltare il doppio impegno con il Braga in Conference League). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, GONZALEZ ED AMRABAT VALGONO 70 MILIONI: COMMISSO VACILLA MA PER ORA TUTTO TACE