Nazione: “Bella, sporca e cattiva, questa Fiorentina è da Champions League. Io alladono abilissimo a bluffare”

Palladino sta portando a livelli altissimi la squadra

«La classifica è bella? Io non la guardo, lo sapete». E a seguire un sorrisetto da perfetto giocatore di poker. Abilissimo a bluffare, sia chiaro. Già, perché Raffaele Palladino sa bene che la Fiorentina oggi è al terzo posto in classifica e sa altrettanto bene quanto vale questa posizione.

Semmai a chiamare prudenza e magari anche qualche scongiuro è l'altro concetto legato al momento viola, ovvero il traguardo della qualificazione alla Champions League. Nessuno voleva menzionarla in estate la coppa più importante del continente, e tantomeno (giustamente) accetta di farlo adesso l'allenatore. A farlo però ci pensano i numeri – appunto la classifica in coabitazione con Atalanta e Lazio – e ci pensa soprattutto il gioco e il carattere di una Fiorentina che sta mettendo in fila risultati, prestazioni e certezze. Subito un'occhiata al calendario ed ecco che prima della sosta, la squadra di Palladino se la vedrà (domani) con il Torino e poi con il Verona. Una trasferta e una sfida al Franchi non certo impossibili.

Due partite, insomma, che dopo quanto si è visto nelle ultime settimane, possono rappresentare e realizzare il salto in avanti definitivo verso quella zona Champions che Palladino, sia chiaro, farà sempre finta di non leggere nella classifica della serie A.

Torino e Verona hanno la possibilità di far soffrire la Fiorentina? La risposta è sì. Basta rivedere quanto il Genoa ha 'sporcato' e reso in salita la serata dei viola a Marassi. La squadra viola però, davanti a granata e gialloblù si presenta con un tasso qualitativo assolutamente superiore. Qualità, gioco e idee, del resto sono gli ingredienti che Palladino ha saputo mischiare bene per ottenere risultati con tutti. Con big come Lazio, Milan e Roma e con squadre in affanno (ma incattivite dai rischi che stanno correndo) come Lecce e appunto Genoa.

C'è poi un altro punto che permette a tutti – sì anche all'allenatore che 'frena' – di accostare il nome della Fiorentina alla corsa Champions: l'entusiasmo, la convinzione psicologica messa insieme nella girandola di vittorie di queste settimane.

Titolari e campioni, riserve e giocatori rigenerati hanno capito che il gruppo è la forza di questa Fiorentina e che il gruppo può inventarsi una stagione incredibile e ricca di soddisfazioni che a Firenze non giravano da qualche tempo. Terzo posto in classifica, piena zona Champions e sull'orizzonte due partite abbordabili: ecco la bella realtà viola. Ma non diciamolo a Palladino. Perchè lo sa benissimo da solo. E sorride. Raffaele Palladino sta portando la Fiorentina a livelli altissimi: la squadra può essere protagonista della lotta per la Champions. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/galli-elogia-de-gea-puo-giocare-fino-a-40-anni-spero-nella-fiorentina-le-parate-hanno-cancellato-le-perplessita/275121/