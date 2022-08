Nazione, Barak vicino alla Fiorentina: il Verona apre al prestito con diritto di riscatto. Occhi anche su Bajrami

Mentre da Verona arrivano conferme in ottica viola sull’uscita di Barak, che lascerà il club dopo Simeone e Caprari –definire i tifosi gialloblù insoddisfatti è poco – oggi la Fiorentina incrocerà un altro giocatore finito nel mirino da tempo: Nedim Bajrami, classe 1999, trequartista dell’Empoli assistito dal manager Ramadani. Ma è indubbio il recupero di posizioni di Antonin Barak, classe 1994, che ha giocato solo 19 minuti nella partita di coppa Italia persa malissimo dal Verona contro il Bari (1-4) e poco più di 20 minuti nel match di campionato che il Verona ha cominciato bene ma finito male contro il Napoli (2-5).

Aria pesa a Verona, che qualche settimana fa – quando proprio il Napoli si era fatto avanti per sondare il terreno – chiedeva fra i 16 e i 18 milioni per Barak; ora per assenza di concorrenza le pretese si sarebbero abbassate e anche la formula proposta dal club viola (un anno di prestito oneroso a 2 milioni, con diritto di riscatto a 10) potrebbe essere accettata dal Verona. Lo scrive La Nazione.

