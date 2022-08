Nazione, Barak spinge ma il Verona chiede 18 milioni. La Fiorentina punta al prestito con obbligo?

Capitolo Barak: la richiesta altissima del Verona (18 milioni per un giocatore che sta per compiere 28 anni) rappresenta un ostacolo. Il centrocampista piace, eccome, e da quanto risulta proprio Barak sta spingendo per favorire la soluzione che lo porterebbe a Firenze. Il Verona sarebbe disposto ad accettare un’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, magari a una cifra inferiore a quella richiesta? Si lavora per questo, mentre non è esclusa la possibilità che spunti anche un’altra pista, tipo quella seguita a fari spenti per Kokcu. Lo scrive La Nazione.

