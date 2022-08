Nazione, Barak, nelle prossime ore visite e firme: l’ufficialità dopo la gara di Conference

Il discorso Barak (Verona) è senza dubbio quello più avviato. Le basi per un accordo – gettate a suo tempo prestito onoreso e riscatto per un totale di 10 milioni – sono tante. E l’affare, di fatto, è chiuso. Manca, insomma, soltanto l’annuncio ufficiale che probabilmente arriverà, appunto, subito dopo il turno di coppa. Nelle prossime ore il giocatore potrebbe essere comunque già in città per le visite mediche e quindi la firma del contratto. Lo scrive La Nazione.

