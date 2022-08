Nazione, Barak nelle prossime ore a Firenze: firmerà un triennale con la Fiorentina

Barak nel frattempo è diventato un giocatore viola, dopo giorni di trattative serrate ieri l’accordo con il Verona è stato raggiunto (tra prestito e riscatto un’operazione superiore ai 10 milioni) e le manovre di mercato a centrocampo potrebbero ancora non chiudersi qui. Il centrocampista ceco arriverà nelle prossime ore a Firenze per la firma del contratto che lo legherà ai viola per i prossimi tre anni. Barak, classe 1994, l’anno scorso è stato protagonista nel Verona dietro a Simeone, riuscendo a segnare 11 reti. Lo scrive La Nazione.

