Sul fronte uscite, come si muove la Fiorentina? Domani potrebbe essere un giorno importante per definire le posizioni in uscita. Barak parla con il Napoli ma la Fiorentina si aspetta di incassare 10 milioni.Non se ne farà niente se la proposta d’acquisto sarà più bassa. Lo scrive La Nazione.

