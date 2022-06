Nazione avvisa: “Per il rinnovo di Italiano manca la quadra, c’è anche il fattore staff”

L’accordo per il rinnovo di Italiano più volte annunciato infatti non è ancora stato messo nero su bianco. Il motivo? La quadra ancora non c’è. Dopo aver lasciato intendere di esser pronta a salire dagli attuali 800.000 euro ad 1,6 milioni netti più bonus fino quasi a 2. Nel mezzo che la trattativa ha frenato, lo staff. Uomini e collaboratori per i quali Italiano vorrebbe un pieno riconoscimento. Lo scrive La Nazione.

