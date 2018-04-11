Nazione: Astori ha rigenerato Saponara. Ora è l'uomo chiave per l'assalto all'Europa League

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul prospetto di Riccardo Saponara, indicandolo come il vero uomo in più della Fiorentina, nella corsa all'Europa. Un percorso lungo e faticoso - scrive il giorn...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul prospetto di Riccardo Saponara, indicandolo come il vero uomo in più della Fiorentina, nella corsa all'Europa. Un percorso lungo e faticoso - scrive il giornale - quello di Riccardo: dal quasi anonimato dei primi mesi alla reazione, voluta e cercata, ma non da solo. Pioli ha sempre dichiarato che si aspettava molto da lui, ma il primo fan del numero 21 era Astori. E' stato proprio Davide, conclude il giornale, a fare da "personal trainer" di Riccardo nei momenti più bui. Fino a quando, immagazzinato il dolore e trasformatolo in reazione, Ricky è diventato l'uomo chiave della viola.