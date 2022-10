Nazione, ancora nessuna notizia su Sottil. Quando un report chiarificatore della Fiorentina?

La Fiorentina si prepara ad affrontare l’Istanbul Basaksehir per inseguire il primo posto del girone di Conference League. Come spiega La Nazione, la necessità è di segnare il più possibile – come ha ripetuto in più occasioni Vincenzo Italiano – ma il tecnico dovrà fare a meno di Nico Gonzalez e Sottil per questa sera. L’argentino ha appena iniziato il suo percorso di recupero e, se tutto va bene, si potrebbe rivedere già settimana prossima con il gruppo. Mentre di Sottil ancora non si hanno notizie precise: un report chiarificatore non guasterebbe.