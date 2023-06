Nazione: “Amrabat vale 35 milioni ma dalla Spagna c’è una proposta di soli 25”

Amrabat se ne andrà. Amrabat porterà un tesoro nelle casse della Fiorentina. Amrabat è a un passo dal…Vero, tutto vero. Già, ma quando accadrà? E qui, davanti a questo interrogativo, il castello di certezze legate al futuro del centrocampista marocchino comincia a mostrare qualche (piccola) crepa. Del resto, al momento, nonostante la buona volontà di tutti, non è ancora chiaro quale sarà il club che porterà ai viola il prezzo giusto per accontentare Amrabat e la Fiorentina stessa. Gli acquirenti, insomma, ci sono e ci saranno, ma nessuno ancora ha fatto la prima mossa.Da qui il rischio che l’affare dell’estate possa trasformarsinella più classica delle telenovele di mercato. Telenovela che, come conseguenza, potrebbe andare a intruppare le grandi manovre della Fiorentina che di sicuro punta tanto sui ricchi proventi dell’operazione-Amrabat.Le cifre. Bisogna essere obiettivi: fra quanto chiede o chiederà la Fiorentina e i sondaggi spagnoli di qualche settimana fa, la differenza fra domanda e offerta c’è. Ed è pesante. Per i viola Amrabat è un giocatore da quotare intorno ai 35 milioni, magari qualcuno di più grazie ai bonus. Bene: per il marocchino, almeno dalla Spagna, si è sempre parlato di proposte (trattabili) che si assestano intorno ai 25 milioni di euro.

Traduzione: in caso di inizio di una trattativa vera e propria ci vorrà tanta pazienza per arrivare ad avvicinare le condizioni economiche.I club. Un tempo c’era il Barcellona. Un tempo, appunto. Perchè oggi i catalani non sono più nella posizione di poter fare un mercato a cinque stelle o segnato da maxi-offerte. Così a prendersi la scena è arrivato l’Atletico Madrid. Atletico che – evidentemente – sarebbe anche una destinazione graditissima al giocatore. Inquadrata da questa angolazione, la possibile trattativa potrebbe addirittura apparire in discesa, ma l’Atletico evidentemente vuole prendersi il suo tempo con il tentativo di tenere la Fiorentina un po’ sulla corda e limare le pretese economiche viola.Dalla Spagna all’Inghilterra. Sarebbe il Liverpool (più che il West Ham) a voler sondare il terreno per Amrabat. E magari, dalla ricchezza del mercato inglese potrebbe arrivare concretamente un’offerta più vicina al prezzo fissato da Commisso.

La domanda, in questo caso, diventa un’altra: Amrabat accetterebbe volentieri la destinazione Inghilterra? I dubbi ci sono.Il mercato viola. E’ giusto ribadire che per accendere le trattative sarà decisivo il bivio Conference (viola eventualmente ripescati in seguito a una squalifica della Juventus), ma è altrettanto normale pensare che l’incasso della cessione di Amrabat sarà un gettone troppo prezioso che la società viola intende incassare prima di far scattare la campagna acquisti.Si parla di una cifra molto importante (appunto fra i 25 e 35 milioni) e un assegno del genere inevitabilmente ti condiziona il mercato. Non che la Fiorentina punti solo e soltanto su questo tipo di incasso, ma nel bilancio acquisti-cessioni l’addio di Amrabat avrà un peso specifico assoluto. Lo scrive La Nazione.

