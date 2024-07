Nazione: “Amrabat non vuole essere convocato per il ritiro della Fiorentina”

Rivoluzione vera e propria. Non si può chiamare in altro modo. La Fiorentina ha scelto di cambiare completamente volti e nomi alla sua linea mediana. Eccezione quel Rolando Mandragora buono per tutte le stagioni e già al lavoro da giorni al Viola Park. Per il resto la pulizia è stata generale. La nuova era targata Palladino comincerà da un centrocampo nuovo di zecca.