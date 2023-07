Nazione: “Amrabat-Manchester United c’è già l’accordo. Ten Hag lo lanciò, servono 30 milioni”

Già, Amrabat. Sul centrocampista, invece, si sono accesi i riflettori della Premier. Il Manchester United è fortemente interessato al nazionale marocchino. Anche l’Atletico Madrid resta sempre in corsa, ma a favore dello United gioca anche un aspetto non trascurabile. Il nuovo allenatore dei Red Devils è quell’Erik ten Hag che nelle stagioni 2015-2017 ha lanciato in prima squadra proprio Amrabat. Entrambi, infatti, erano insieme all’Utrecht e nell’ultima stagione ten Hag impiegò Amrabat per 31 gare (sulle 34 possibili). Ecco spiegato anche questo ’ritorno di fiamma’ degli inglesi che avrebbero trovato l’accordo economico con il giocatore. Da mettere a punto, invece, quello con il club viola. La cifra è nota, come l’intenzione di non scendere sotto la soglia dei 30 milioni. Intese, di fatto, tutta da trovare. L’intenzione sarebbe proprio quella. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, JOVIC VIA?