Nazione: “Adli peggiore in campo, pomeriggio senza acuti. Al 58’ lascia il posto a Richardson”
Ieri probabilmente non c'era bisogno della sua direzione d'orchestra
Ottima prestazione ieri della Fiorentinaal Via del Mare ma il meno brillante è stato Yacine Adli, peggiore in campo (6 in pagella) secondo La Nazione: “Ci mette un po' ad emergere, trotterellando al suo passo, cercando di prendere le misure alla partita. Gestisce senza particolare affanni, sapendo che accanto a lui c'è un Cataldi in versione scintillante. Probabilmente non c'era bisogno della sua 'direzione d'orchestra, perché la band suona sullo spartito senza bisogno di essere corretta o stimolata. Pomeriggio senza acuti. Dal 58' Richardson”.
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