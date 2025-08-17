17 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Addio di Gosens alla Fiorentina solo se lui chiederà la cessione. Ipotesi improbabile”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

17 Agosto · 09:12

Aggiornamento: 17 Agosto 2025 · 09:12

TAG:

AtalantaFiorentinaGosens

La Fiorentina considera Gosens un punto fermo della squadra

Il sabato post Ferragosto dei tifosi viola è stato movimentato dalla voce di un possibile ritorno di Robin Gosens all’Atalanta. La società bergamasca avrebbe manifestato l’interesse a riportare in nerazzurro l’esterno tedesco, ma l’operazione si è spenta subito sul nascere.

La Fiorentina, infatti, considera Gosens un punto fermo della squadra, leader dentro e fuori dal campo, e non ha alcuna intenzione di privarsene. L’offerta ipotizzata di 12 milioni di euro non è mai stata formalizzata al direttore sportivo Pradè e, in ogni caso, sarebbe stata respinta senza esitazioni. A pochi giorni dall’esordio stagionale, il club viola non ha dubbi: Gosens resterà a Firenze. Solo una volontà esplicita del giocatore potrebbe riaprire la questione, ma al momento un suo desiderio di addio appare molto improbabile. Lo scrive La Nazione.

