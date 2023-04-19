Nardella: "Vogliamo che la Fiorentina resti a Firenze durante i lavori al Franchi. Aperto il bando"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della questione Franchi, tema caldo in casa Fiorentina: "Ribadisco il fatto che con la Fiorentina c'è u...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della questione Franchi, tema caldo in casa Fiorentina: "Ribadisco il fatto che con la Fiorentina c'è un dialogo di rispetto reciproco, continuiamo a lavorare nell'interesse dei lavori. Come sapete siamo in attesa del verdetto della Commissione Europea dopo aver già aperto la procedura di gara pubblica per affidare i lavori. Per quanto riguarda il canone di concessione, stiamo già lavorando per affidare all'Istituto per il Credito Sportivo per trovare una soluzione: ci sono dei tempi e queste cose seguono i tempi delle leggi, non i miei. L'interesse è quello di fare le cose il più velocemente possibile attraverso dati oggettivi. Però non sappiamo ancora con quali fondi finiremo i lavori".

Poi ha proseguito: "Stiamo lavorando anche qui con i tecnici della società viola per tutte le possibilità, sia perché la Fiorentina giochi al Franchi durante i lavori oppure che resti comunque a Firenze. Ma sono aspetti per i quali siamo al lavoro".

Infine, su quando partirà la nuova concessione: "Siamo in dirittura d'arrivo su quella attuale, quindi stiamo parlando per quando sarà utilizzabile il nuovo stadio nel 2026".

https://www.labaroviola.com/cabral-voglio-diventare-un-campione-grande-gesto-di-nico-io-al-campetto-non-ho-fatto-nulla/209483/