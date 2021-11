“Vlahovic? Commisso è bravo nel business – ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze a Radio 1 -. Se Giani ha detto che vale 100 milioni, per me 110. Tanti viola scelgono di andare alla Juventus, boh è un mistero. Oggi è vero la storia delle bandiere e delle maglie non è più come quella di una volta”.

LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L’EMPOLI: PULGAR ANCORA OUT, TORNA KOKORIN