Nardella sulla copertura del nuovo Franchi: “Faremo pannelli high tech e più belli”

Le parole del sindaco di Firenze sul nuovo Franchi

La soprintendente Antonella Ranaldi considera il punto più critico del progetto stadio Franchi la copertura con i pannelli fotovoltaici. Il sindaco Dario Nardella e gli architetti che stanno lavorando al progetto rimangono tranquilli. «La prescrizione sui pannelli era già stata fatta presente — spiega il sindaco — vuol dire che faremo i pannelli meno impattanti e più belli. Per il resto apprezzo il fatto che la soprintendente abbia espresso un giudizio positivo su tutto il progetto. Noi andiamo avanti, senza nessun problema». Lo scrive Repubblica.

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