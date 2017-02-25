Nardella: "Stadio? A Roma discutono, a Firenze si fa"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione, a proposito del nuovo stadio: "A differenza di Roma, sul nuovo stadio noi parliamo poco e facciamo molto. Io vedo...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione, a proposito del nuovo stadio: "A differenza di Roma, sul nuovo stadio noi parliamo poco e facciamo molto. Io vedo che a Roma discutono ancora, noi abbiamo già la data, il 10 marzo, nella quale con il presidente Della Valle, presenteremo il progetto definitivo del nuovo stadio. Non abbiamo fatto grandi annunci, non abbiamo fatto polemiche, qui non si litiga, si lavora, penso che sia un modello buono. Non mi interessa fare ovviamente paragoni, ogni città vive e governa secondo il proprio modello".