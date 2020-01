“La collaborazione con la Fiorentina è sempre costante e positiva, per quanto riguarda l’impegno del Comune di Firenze noi andiamo avanti con il cronoprogramma che ci siamo dati: proprio in questi giorni stiamo predisponendo il bando per l’area della Mercafir, inoltre presenteremo nei prossimi giorni agli operatori del mercato il masterplan per il nuovo mercato. Quindi stiamo andando avanti a passi veloci e molto concreti”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella a margine di un evento a Firenze parlando del nuovo stadio della Fiorentina. Inoltre – ha aggiunto il sindaco – siamo sempre pronti e disponibili a dare alla Fiorentina tutte le risposte di cui ha bisogno, sia per quanto riguarda la Mercafir sia per quanto riguarda le altre opzione incluse quelle del Franchi, anche dunque nell’ipotesi del restyling. In ogni caso – ha concluso – noi siamo pronti e pubblicheremo il bando di gara perché è giusto non perdere tempo e ed è giusto guardare ai miglior esempi che abbiamo in Europa nel pensare alla nostra città”.

Ansa.it