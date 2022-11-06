Nardella: “Stadio? Andiamo avanti spediti, non ci sono stati colloqui con la Fiorentina”

C'è ancora da capire dove giocherà la Fiorentina durante il restyling

I lavori in arrivo, il cronoprogramma, i fondi del Pnrr e gli accordi con la Fiorentina. La questione stadio è ancora tutta da decodificare, ma intanto c’è una novità sulla soprintendenza. Al posto di Pessina, l’uomo del no, sta per insediarsi a Firenze Antonella Ranaldi. «Ho sentito parlare solo bene della soprintendente - ha detto il sindaco Dario Nardella – e non vedo l’ora di poterla incontrare. E’ una donna di esperienza, sensibilità istituzionale e propensione alla collaborazione. Sono molto felice del suo arrivo alla quale, da subito, - ha voluto sottolineare il primo cittadino – garantirò impegno a collaborare. Non ho ancora una data dell’incontro, ma sarò felicissimo di poterla incontrare il prima possibile. Lo stadio? Non ci sono stati colloqui con la Fiorentina» ha continuato Dario Nardella.

«Abbiamo comunque in programma a breve un’assemblea cittadina nel Quartiere 2 sullo stadio Franchi e sul progetto di riqualificazione di Campo di Marte. Stiamo andando avanti spediti – ha concluso il sindaco – anche perché il Pnrr prevede delle date precise che dobbiamo rispettare». Oltre ai progetti e all’iter burocratico da seguire, ci sarà poi da capire dove giocherà la Fiorentina durante i lavori. Un nodo, questo, che deve essere ancora sciolto. Lo scrive La Nazione.

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