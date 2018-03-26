Nardella: “Spero che Batistuta possa tornare nella famiglia viola”

Queste le parole di Nardella al circuito del Mugello: “Io spero che in futuro, chissa’, Gabriel Omar Batistuta possa ancora una volta tornare nel grande e straordinario mondo della Fiorentina”. Narde...

Queste le parole di Nardella al circuito del Mugello: “Io spero che in futuro, chissa’, Gabriel Omar Batistuta possa ancora una volta tornare nel grande e straordinario mondo della Fiorentina”. Nardella ha ospitato per circa un’ora venerdì scorso a Palazzo Vecchio a Firenze l’ex centravanti viola, Gabriel Omar Batistuta. “Batistuta è un amico, è davvero un fiorentino d.o.c. come dice lui stesso-ha aggiunto il sindaco Nardella- Nonostante siano passati tanti anni dalla sua esperienza professionale-agonistica nella Fiorentina continua a venire abitualmente a Firenze, qui sono nati i suoi figli, si è formata la sua famiglia e l’amore che lui dimostra verso Firenze è davvero emozionante e ci fa capire come questa città riesca ad entrare nel cuore di tanti calciatori. Lo è stato anche per Davide Astori come abbiamo detto tante volte, e lo è per tanti campioni che hanno Firenze nel cuore”. E a chi gli ha chiesto se a suo avviso il ricorso fatto da sette comuni nei dintorni di Firenze per la realizzazione di una nuova pista dell’aeroporto nel capoluogo di regione toscano, possa ostacolare la costruzione di un nuovo stadio da parte del club gigliato, Dario Nardella ha risposto:”Mi auguro di no. La politica deve essere meno litigiosa e non puo’ delegare ogni volta alle aule di tribunale la risoluzione di problemi per la cui soluzione è stata eletta”.

Fonte: Italpress