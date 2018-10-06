Nardella sarcastico critica Allegri: "Battuta di pessimo gusto, è stato un insensibile"
Il sindaco di Firenze Dario Nardella, è tornato sulle parole tanto contestate di Massimiliano Allegri: "Una battuta di pessimo gusto, dispiace che a dirla sia stato proprio un toscano. Allegri è stato...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 10:49
Il sindaco di Firenze Dario Nardella, è tornato sulle parole tanto contestate di Massimiliano Allegri: "Una battuta di pessimo gusto, dispiace che a dirla sia stato proprio un toscano. Allegri è stato proprio un insensibile".