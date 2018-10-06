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Nardella sarcastico critica Allegri: "Battuta di pessimo gusto, è stato un insensibile"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, è tornato sulle parole tanto contestate di Massimiliano Allegri: "Una battuta di pessimo gusto, dispiace che a dirla sia stato proprio un toscano. Allegri è stato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 10:49
Nardella sarcastico critica Allegri: "Battuta di pessimo gusto, è stato un insensibile" -
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Il sindaco di Firenze Dario Nardella, è tornato sulle parole tanto contestate di Massimiliano Allegri: "Una battuta di pessimo gusto, dispiace che a dirla sia stato proprio un toscano. Allegri è stato proprio un insensibile".

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