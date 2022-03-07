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Nardella: "Restyling Franchi? Sicuramente noi fiorentini non ci troveremo d'accordo sulla scelta"

Stadio sobrio che valorizza la storia del Franchi e che si inserisce bene nel quartiere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 20:26
Nardella: "Restyling Franchi? Sicuramente noi fiorentini non ci troveremo d'accordo sulla scelta" -
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Nardella: "Restyling Franchi? Sicuramente noi fiorentini non ci troveremo d'accordo sulla scelta"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella in chiusura dopo la presentazione del progetto vincitore del restyling del Franchi ha parlato così: "Un applauso a tutti e 8 i finalisti, avete reso onore a Firenze. Cominceranno i dibattiti, dubito che noi fiorentini ci troveremo d'accordo sulla scelta, non saremmo fiorentini. Mi ha convinto l'eleganza e la sobrietà dello stadio, Firenze non è mai troppo. Stadio sobrio che valorizza la storia del Franchi e che si inserisce bene nel quartiere. Ringrazio Sky e tutti i compagni di viaggio, senza di loro non avremmo potuto realizzare questo".

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