Nardella: "Restyling Franchi? Sicuramente noi fiorentini non ci troveremo d'accordo sulla scelta"

Stadio sobrio che valorizza la storia del Franchi e che si inserisce bene nel quartiere

Il sindaco di Firenze Dario Nardella in chiusura dopo la presentazione del progetto vincitore del restyling del Franchi ha parlato così: "Un applauso a tutti e 8 i finalisti, avete reso onore a Firenze. Cominceranno i dibattiti, dubito che noi fiorentini ci troveremo d'accordo sulla scelta, non saremmo fiorentini. Mi ha convinto l'eleganza e la sobrietà dello stadio, Firenze non è mai troppo. Stadio sobrio che valorizza la storia del Franchi e che si inserisce bene nel quartiere. Ringrazio Sky e tutti i compagni di viaggio, senza di loro non avremmo potuto realizzare questo".

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