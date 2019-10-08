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Nardella: "Preferisco le parole ai fatti. Sto lavorando per lo stadio della Fiorentina a Mercafir. È il nostro obiettivo"

(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - "Preferisco i fatti alle parole: quindi io non parlo, ma lavoro per l'obiettivo che abbiamo a Firenze di fare lo stadio alla Mercafir". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 14:48
Nardella: "Preferisco le parole ai fatti. Sto lavorando per lo stadio della Fiorentina a Mercafir. È il nostro obiettivo" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - "Preferisco i fatti alle parole: quindi io non parlo, ma lavoro per l'obiettivo che abbiamo a Firenze di fare lo stadio alla Mercafir". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a proposito della possibilità di realizzare fuori città il nuovo stadio. Nardella ha parlato a margine di un convegno sugli 800 anni dall'incontro tra San Francesco e il sultano Al-Malik al-Kamil.

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