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Nardella: "Nuovo stadio? Sono fiducioso, non vedo ostacoli al progetto"

Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze, è tornato a parlare della situazione del nuovo stadio:"Sono una persona paziente e tenace e se dico che lo stadio si farà, si farà. Penso che già dal primo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2019 19:13
Nardella: "Nuovo stadio? Sono fiducioso, non vedo ostacoli al progetto" - Nardella
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Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze, è tornato a parlare della situazione del nuovo stadio:

"Sono una persona paziente e tenace e se dico che lo stadio si farà, si farà. Penso che già dal primo maggio prossimo potremmo vedere il progetto definitivo della Fiorentina per il nuovo stadio. Sono fiducioso. Non vedo ostacoli. La documentazione presentata è sotto esaminazione da parte dei nostri tecnici. Lo stadio sarà un vantaggio sia per la Fiorentina ma anche per la città di Firenze per questo voglio fidarmi della squadra viola".

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