Nardella: "Nuovo stadio? Sono fiducioso, non vedo ostacoli al progetto"

Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze, è tornato a parlare della situazione del nuovo stadio:"Sono una persona paziente e tenace e se dico che lo stadio si farà, si farà. Penso che già dal primo...

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2019 19:13

Nardella

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