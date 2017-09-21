Nardella: "Mi è piaciuto comunque il modo con cui la squadra ha lottato in dieci"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella elogia la squadra viola su Twitter: "C'è tanto da migliorare ma ho visto cose positive

Su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così la sconfitta della Fiorentina sul campo della Juventus. Queste le sue parole: "A me è piaciuto comunque il modo con cui la Fiorentina ha lottato fino alla fine, in 10, facendo soffrire la Juve. Continuiamo a crescere".