Nardella: "Mi è piaciuto comunque il modo con cui la squadra ha lottato in dieci"
Il sindaco di Firenze Dario Nardella elogia la squadra viola su Twitter: "C'è tanto da migliorare ma ho visto cose positive
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 14:00
Su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così la sconfitta della Fiorentina sul campo della Juventus. Queste le sue parole: "A me è piaciuto comunque il modo con cui la Fiorentina ha lottato fino alla fine, in 10, facendo soffrire la Juve. Continuiamo a crescere".