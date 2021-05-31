Nardella: "Il nuovo Franchi sarà pronto entro il 2026, i lavori partiranno entro 30 mesi"

I tempi saranno record. L'Europa ci obbliga a fare presto

A Lady Radio il sindaco Dario Nardella è tornato a parlare del futuro dello stadio Franchi:

"Stiamo andando molto velocemente sul Franchi. Il bando è praticamente chiuso, nei prossimi giorni lo presenteremo. Voglio farlo a Roma, nella sala stampa Esteri perché Firenze è una delle città più conosciute al mondo. Un progetto come il restyling del Franchi è di interesse internazionale. Per utilizzare quei circa 100 milioni di euro per il Franchi dobbiamo appaltare i lavori entro la fine dei prossimi 30 mesi e l'opera deve essere terminata entro il 2026. Credo che siano tempi da record per la burocrazia italiana e andranno di pari passo con la linea di Bagno a Ripoli che vogliamo iniziare il prima possibile, anche in funzione del Viola Park. Dobbiamo farcela. Non è una cosa inverosimile perché stavolta i tempi li detta l'Europa. Meglio così perché il governo deve semplificare le norme e lo sta facendo".

INTANTO SEMBRA QUASI FATTO IL RITORNO DI MACIA