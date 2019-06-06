Nardella e Commisso insieme a Palazzo Vecchio: "Grazie Rocco per l'entusiasmo per Firenze e la Fiorentina"

Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incontrato il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso a Palazzo VecchioNon si è fatta attendere la risposta di Commisso che ha detto:...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2019 19:32

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