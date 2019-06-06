Nardella e Commisso insieme a Palazzo Vecchio: "Grazie Rocco per l'entusiasmo per Firenze e la Fiorentina"
Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incontrato il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso a Palazzo VecchioNon si è fatta attendere la risposta di Commisso che ha detto:...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 19:32
Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incontrato il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso a Palazzo Vecchio
Non si è fatta attendere la risposta di Commisso che ha detto: "Grazie sindaco, sono sicuro che Firenze e la Fiorentina non mi deluderanno"