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Nardella e Commisso insieme a Palazzo Vecchio: "Grazie Rocco per l'entusiasmo per Firenze e la Fiorentina"

Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incontrato il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso a Palazzo VecchioNon si è fatta attendere la risposta di Commisso che ha detto:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 19:32
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Questo il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incontrato il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso a Palazzo Vecchio

Nardella e Commisso insieme a Palazzo Vecchio: "Grazie Rocco per l'entusiasmo per Firenze e la Fiorentina"

Non si è fatta attendere la risposta di Commisso che ha detto: "Grazie sindaco, sono sicuro che Firenze e la Fiorentina non mi deluderanno"

Nardella e Commisso insieme a Palazzo Vecchio: "Grazie Rocco per l'entusiasmo per Firenze e la Fiorentina"

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