Nardella: "Ciao Davide, nostro capitano. Sarai per sempre uno di noi, Firenze ti abbraccia"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto personalmente ricordare Davide Astori e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: "Firenze ti abbraccia. Ciao Davide...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 17:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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