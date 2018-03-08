Nardella: "Ciao Davide, nostro capitano. Sarai per sempre uno di noi, Firenze ti abbraccia"
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto personalmente ricordare Davide Astori e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: "Firenze ti abbraccia. Ciao Davide...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 17:43
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto personalmente ricordare Davide Astori e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: "Firenze ti abbraccia. Ciao Davide, nostro capitano. Per sempre uno di noi 💜 #Astori". Il primo cittadino non si è però limitato ad esprimere il suo cordoglio sui social poiché, al termine delle esequie, è sempre stato al fianco dei familiari dei Davide.