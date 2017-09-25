Nardella: "Cessione affidata a Credit Suisse? Per ora non ricevuto conferme"

Interessanti parole del sindaco, che non smentisce la messa in vendita del club ma anzi aspetta conferme

Il sindaco di Firenze Dario Nardella intervistato da Italpress, ha commentato la notizia del Sole 24 Ore che ha parlato della cessione della Fiorentina affidata a Credit Suisse. Ecco le parole del primo cittadino:" È una notizia, non so se è confermata. Aspetto che sia eventualmente confermata, dopodichè commenteremo”.

Il sindaco dunque non conferma la voce riportata ieri dal noto giornale di finanza, ma allo stesso tempo non la smentisce e le sue parole sono certamente molto interessanti.