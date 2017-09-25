Nardella: "Cessione affidata a Credit Suisse? Per ora non ricevuto conferme"
Interessanti parole del sindaco, che non smentisce la messa in vendita del club ma anzi aspetta conferme
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 14:56
Il sindaco di Firenze Dario Nardella intervistato da Italpress, ha commentato la notizia del Sole 24 Ore che ha parlato della cessione della Fiorentina affidata a Credit Suisse. Ecco le parole del primo cittadino:" È una notizia, non so se è confermata. Aspetto che sia eventualmente confermata, dopodichè commenteremo”.
Il sindaco dunque non conferma la voce riportata ieri dal noto giornale di finanza, ma allo stesso tempo non la smentisce e le sue parole sono certamente molto interessanti.