Notizie Credit Suisse Fiorentina

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Nardella: "Cessione affidata a Credit Suisse? Per ora non ricevuto conferme"

25 settembre 2017 14:56

Corriere fiorentino, possibili clamorosi colpi di scena per la vendita della Fiorentina. Adesso bisogna chiamare in Svizzera...

25 settembre 2017 11:27

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