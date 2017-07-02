Nardella ai tifosi viola: "Le offese personali non sono ammissibili. Sbagliato offendere la persona"

Il sindaco di Firenze bacchetta così i tifoso viola e le loro polemiche contro la società

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

"Se tiro le orecchie ai tifosi? Io non devo tirare le orecchie a nessuno, però è chiaro che gli attacchi personali non sono ammissibili. Vanno bene le discussioni, le polemiche e anche le critiche sono legittime, ma quando si offende la persona in modo così brutale questo non va mai bene”.