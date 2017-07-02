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Nardella ai tifosi viola: "Le offese personali non sono ammissibili. Sbagliato offendere la persona"

Il sindaco di Firenze bacchetta così i tifoso viola e le loro polemiche contro la società

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 10:25
Nardella ai tifosi viola: "Le offese personali non sono ammissibili. Sbagliato offendere la persona" -
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Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

"Se tiro le orecchie ai tifosi? Io non devo tirare le orecchie a nessuno, però è chiaro che gli attacchi personali non sono ammissibili. Vanno bene le discussioni, le polemiche e anche le critiche sono legittime, ma quando si offende la persona in modo così brutale questo non va mai bene”.

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