Nardella ai tifosi viola: "Le offese personali non sono ammissibili. Sbagliato offendere la persona"
Il sindaco di Firenze bacchetta così i tifoso viola e le loro polemiche contro la società
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 10:25
Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:
"Se tiro le orecchie ai tifosi? Io non devo tirare le orecchie a nessuno, però è chiaro che gli attacchi personali non sono ammissibili. Vanno bene le discussioni, le polemiche e anche le critiche sono legittime, ma quando si offende la persona in modo così brutale questo non va mai bene”.