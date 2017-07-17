Il Napoli vuole Federico Chiesa, offerti alla Fiorentina 20 milioni più Giaccherini e Duvan Zapata

Il Napoli fa sul serio per Federico Chiesa vero e proprio pallino di De Laurentiis, proposta una grande offerta alla Fiorentina

Il pallino di De Laurentiis è noto da tempo, un mister X che farebbe infiammare la piazza. Sì, lui: Federico Chiesa. Classe ’97, una stagione da sorpresa prima e protagonista poi con la maglia della Fiorentina. Il Napoli lo cerca insistentemente ed è arrivato a formulare un’offerta. Che ammonterebbe a 20 milioni di parte fissa più i cartellini di Giaccherini e Duvan Zapata.

La Fiorentina rischia seriamente di vacillare, d’altronde la cifra è consistente. Però non vorrebbe inimicarsi oltremodo la piazza dopo la scottante e vicina cessione di Bernardeschi alla Juve. Dal club viola hanno sempre smentito l’intenzione di vendere Chiesa.

Però De Laurentiis si è mosso in prima persona e questa è già una notizia di suo. Il patron ha infatti lasciato Dimaro alle 5 di questa mattina. Direzione? Ignota. Ma un viaggio comunque programmato da tempo. Con l’opportunità, magari, di andare a trattare in prima persona.

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