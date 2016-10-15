Napoli su Giuseppe Rossi per gennaio, il procuratore: "Magari, tutto può succedere"

Il Napoli dopo l'infortunio di Milik si guarda intorno, occhio a Rossi, il suo agente risponde...

Il Napoli non pescherà dagli svincolati per sopperire al ko di Arkadiusz Milik, ha assicurato il presidente Aurelio De Laurentiis. A gennaio, però, un rinforzo nel reparto offensivo non è da escludere. Non un tassello 'usa e getta', da tenere in rosa solo a fine stagione, piuttosto un'occasione di calciomercato, un colpo anche in prospettiva. Ed il nome giusto potrebbe essere quello di Giuseppe Rossi, ormai alla soglia dei 30 anni ma tornato in Spagna, al Celta Vigo, per rilanciarsi e tornare sui grandi palcoscenici. A parlarne è direttamente l'agente del giocatore, Andrea Pastorello, che a 'Zona 11 PM' racconta: "Giuseppe Rossi al Napoli? Tutto può essere. Il giocatore piace molto a De Laurentiis e in passato è stato molto vicino".