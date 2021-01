Napoli-Fiorentina finisce 6-0. Viola in caduta libera sotto gli occhi di Commisso

Al 5′ il Napoli ha sbloccato immediatamente il risultato, bell’azione dei partenopei iniziata da Insigne, Lozano corre sulla fascia, la mette al centro per Petagna che la aggiusta dietro per Insigne. Il capitano del Napoli la mette nell’angolino alla destra di Dragowski che non può nulla. Al 23′ occasione per la Fiorentina, grande cambio gioco, Venuti mette dentro per Biraghi sull’altro esterno, deviazione di Demme, salva il difensore partenopeo. Al 27′ grandissima parata di Ospina su Franck Ribery, dopo il tiro smorzato a Vlahovic. Al 32′ grandissima azione della Fiorentina in velocità, Callejon dentro per Ribery che passa a Biraghi, tira ma la palla va di poco fuori. Al 37′ gol di Demme su assist di Petagna. Appena un minuto dopo il Napoli sigla il terzo gol. Contropiede veloce quello di Insigne il quale porta a spasso la difesa gigliata, mette dentro per Lozano, Igor se lo perde e mette la palla in rete. Al 44′ il Napoli dilaga. Il quarto gol arriva da Zielinski, palo-gol, Dragowski non può nulla.

Al 55′ occasione Fiorentina, Castrovilli mette dentro per Vlahovic, pallonetto che supera Ospina ma non Koulibaly. Al 70′ Castrovilli interviene su Bakayoko, Chiffi non ha dubbi è calcio di rigore. Va dal dischetto Insigne e sigla la sua doppietta. All’89’ Politano manda a spasso i difensori gigliati e firma il sesto gol. Napoli-Fiorentina finisce 6-0.

