Nando Orsi: “La Fiorentina può approfittare del recupero Lazio-Torino. Il calendario adesso è complicato”

Nando Orsi si è espresso sulla Lazio, prossima avversaria della Fiorentina durante la puntata del Pentasport su Radio Bruno: “Domenica contro il Bologna ha fatto un primo tempo eccezionale, poi si è persa nel secondo, con sbavature e disattenzioni evitabili. E’ una squadra molto discontinua e con tutti questi impegni ravvicinati la Fiorentina ne può approfittare. Nei prossimi giorni la formazione di Sarri avrà due scontri diretti. Domani contro il Torino e lunedì contro la viola. La rosa della Lazio non è come quella dell’Inter, o del Milan, sono arrivati giocatori importanti come Guendozi, Rovella, Kamada, Castellanos, che però non ti danno quelle garanzie che dovresti avere per rimanere con tranquillità tra le prime quattro”.

“In questo momento ai biancocelesti manca anche Zaccagni, che non gioca da diverso tempo. Nell’economia di quel gruppo, uno come lui può fare la differenza. Per quanto riguarda la corsa all’europa è logico che il ritorno con il Bayern toglierà energie importanti ai capitolini. La Fiorentina, oltre che a pensare al proprio percorso, deve sperare che tutte le dirette concorrenti rimangano il più possibile nelle competizioni europee, in modo che non pensino solo al campionato”.

“La Lazio è la bestia nera della Fiorentina in questi ultimi anni. I biancocelesti hanno cambiato un pò pelle, ti aspettano nella propria metà campo e non ti vengono a prendere alti, la viola fa l’opposto. Per la corsa champions vedo favoriti Bologna e Atalanta rispetto a Lazio e Fiorentina (8 punti di distacco). Entrambe devono riuscire a fare più punti possibili senza pensare a chi hanno davanti, anche perchè il calendario, soprattutto per i gigliati, è molto complicato”.