N. Gomes: “Barone mi ha mostrato il progetto del Viola Park: è fantastico. Contro il Braga spero di esserci”

Firenze? Bei ricordi di Firenze e dell'Italia perchè mi è piaciuto vivere lì, giocare per la Fiorentina e vincere la Coppa Italia

L'ex calciatore della Fiorentina Nuno Gomes, con un passato anche nel Braga, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, queste le sue parole:

"Barone? Lui mi ha fatto una bella sorpresa e lo ringrazio ancora: mi ha regalato una maglia della Fiorentina con nome e numero. Ho avuto l'opportunità di conoscere il progetto del Viola Park che verrà inaugurato il prossimo anno ed è davvero fantastico.

Braga? Sarà una bellissima partita: il Braga era partito bene poi ha avuto qualche partita in cui non è riuscito a vincere, ma è una squadra con dei bei giocatori e stanno facendo bene. Spero di essere presente quando ci saranno le due partite."

LE PAROLE DEL SINDACO NARDELLA

https://www.labaroviola.com/nardella-la-fiorentina-sta-pensando-al-viola-park-noi-al-nuovo-franchi-firenze-avra-due-gioielli/192728/